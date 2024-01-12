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Азербайджан принимает участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде

Азербайджан принимает участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде Азербайджанские компании при организации AZPROMO и поддержке министерства экономики принимают участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде.
Бизнес
12 января 2024 г. 17:03
Азербайджан принимает участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде

Азербайджанские компании при организации AZPROMO и поддержке министерства экономики принимают участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На стенде нашей страны - "Made in Azerbaijan" представлена различная пищевая продукция из Азербайджана.

AZPROMO и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса предоставляют посетителям соответствующие печатные материалы о поддержке предпринимателей, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в нашей стране.

В ярмарке, которая продлится до 19 января, принимают участие более 800 компаний из 20 стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan participating in 47th Baghdad International Fair
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 47-ci Beynəlxalq Bağdad Yarmarkasında iştirak edir

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