Азербайджан принимает участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде

Азербайджанские компании при организации AZPROMO и поддержке министерства экономики принимают участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде.

Азербайджанские компании при организации AZPROMO и поддержке министерства экономики принимают участие в 47-й Международной ярмарке в Багдаде.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На стенде нашей страны - "Made in Azerbaijan" представлена различная пищевая продукция из Азербайджана.

AZPROMO и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса предоставляют посетителям соответствующие печатные материалы о поддержке предпринимателей, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в нашей стране.

В ярмарке, которая продлится до 19 января, принимают участие более 800 компаний из 20 стран.