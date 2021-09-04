Азербайджан примет закон для облегчения экспорта товаров на рынки ЕС

Евросоюз предъявляет высокие требования к импорту товаров из других стран. Эти правила сложные и для самих стран-членов, желающих экспортировать свой товар на рынки стран Евросоюза.

Евросоюз предъявляет высокие требования к импорту товаров из других стран. Эти правила сложные и для самих стран-членов, желающих экспортировать свой товар на рынки стран Евросоюза.

Как передает Report, об этом сказал проектный руководитель Евросоюза Райнер Фрёнд, коснувшись вопроса экспорта Азербайджаном продукции животного происхождения в страны ЕС.

По его словам, если у правительства и производителей будет желание и в дальнейшем работать в данном направлении, тогда это станет возможным: "Как вы знаете, Евросоюз установил высокие стандарты касательно экспорта".

Он добавил, что в настоящее время ЕС работает с Агентством продовольственной безопасности в данном направлении: "Мы работаем, чтобы адаптировать стандарты Азербайджана к европейским стандартам. Ожидается принятие Азербайджаном нового закона".

Он напомнил, что сейчас Азербайджан экспортирует ряд товаров (фундук, некоторые фрукты, лягушачьи лапки, улитки, икру) в Евросоюз.

"Ежегодно компании из Азербайджана направляют обращения относительно экспорта своей продукции в Евросоюз, однако это длительный процесс", - сказал проектный руководитель.

Сегодня в Шеки в рамках проекта "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции посредством консультационных услуг, создание и развитие новых цепочек ценностей" проходит Фестиваль традиционной еды. Проект, финансируемый Евросоюзом, реализуется Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии.