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Азербайджан примет участие в выставке MÜSİAD Expo 2022

Азербайджан примет участие в выставке MÜSİAD Expo 2022 2-5 октября в турецком городе Стамбул пройдет выставка MUSİAD Expo 2022, организуемая Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).
Бизнес
10 сентября 2022 г. 17:16
Азербайджан примет участие в выставке MÜSİAD Expo 2022

2-5 октября в турецком городе Стамбул пройдет выставка MUSİAD Expo 2022, организуемая Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Ассоциацию.

В 19-й по счету выставке наряду с Азербайджаном примут участие более 100 тысяч представителей из 124 стран мира.

Выставка MÜSİAD Expo 2022 состоится в выставочном конгресс-центре TÜYAP в Стамбуле.

"В выставке вот уже сколько лет участвуют страны Европы, Азии, Африки и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В нынешней выставке примут участие делегации из многих стран, в частности, Азербайджана, России, Катара, Саудовской Аравии, Марокко, Индонезии, Нигерии, Пакистана, Ирана, Алжира.

Мы ожидаем, что встречи B2B, которые соберут участников и посетителей из 24 различных секторов, дадут положительные результаты. Уверены, что эти встречи определят вектор региональной и глобальной торговли", - сказал президент MÜSİAD Махмут Асмалы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “MUSİAD Expo 2022” sərgisində iştirak edəcək

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