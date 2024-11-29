Азербайджан примет участие в выставке Международная зеленая неделя в Германии

Азербайджан примет участие в международной выставке-ярмарке продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства "Зеленая неделя-2025" (Green Week-2025), которая пройдет в столице Германии Берлине 17-26 января.

Азербайджан примет участие в международной выставке-ярмарке продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства "Зеленая неделя-2025" (Green Week-2025), которая пройдет в столице Германии Берлине 17-26 января.

Как сообщает Report со ссылкой на ООО "Строительно-снабженческий союз" Минэкономики, мероприятие пройдет в Berlin ExpoCenter City.

Международная зеленая неделя, считающаяся одной из крупнейших выставок Европы, проводится с 1926 года. В этом году в выставке ожидается участие более 1 400 компаний из 55 стран. Азербайджан примет участие в выставке в 15-й раз.