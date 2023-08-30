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Азербайджан примет участие в международной выставке в Индии

Азербайджан примет участие в международной выставке в Индии Азербайджан примет участие в первой международной торговой выставке, которая пройдет в городе Большой Нойде, расположенном в индийском штате Уттар-Прадеш.
Бизнес
30 августа 2023 г. 13:48
Азербайджан примет участие в международной выставке в Индии

Азербайджан примет участие в первой международной торговой выставке, которая пройдет в городе Большой Нойде, расположенном в индийском штате Уттар-Прадеш.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в выставке, которая пройдет с 21 по 25 сентября, примут участие более 400 покупателей из 10 регионов 60 стран мира. Большинство стран и их покупателей приезжают из Европы.

В выставке также примут участие покупатели из стран СНГ - Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Целью международной торговой выставки является объединение предпринимателей, производителей и экспортеров в секторах информационных технологий, образования, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, культуры и энергетики.

Участники со всего мира также получат возможность открыть для себя продукты Уттар-Прадеша, а также познакомятся с богатой культурой и наследием штата.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in international fair to be held in India
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hindistanda keçiriləcək beynəlxalq sərgidə iştirak edəcək

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