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Азербайджан примет участие в международной выставке природного камня

Азербайджан примет участие в международной выставке природного камня Азербайджан примет участие в 27-й Международной выставке природного камня и технологий “Marble Izmir”, которая пройдет с 30 марта по 2 апреля в турецком городе Измир.
Бизнес
26 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан примет участие в международной выставке природного камня

Азербайджан примет участие в 27-й Международной выставке природного камня и технологий “Marble Izmir”, которая пройдет с 30 марта по 2 апреля в турецком городе Измир.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

Выставка, проходящая под эгидой Министерства торговли Турции, является одной из трех лучших выставок по натуральному камню и мрамору во всем мире.

Участниками выставки будут около 1000 гостей из 41 страны миры, включая Германию, США, Саудовскую Аравию, Албанию, Австралию, Австрию, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бельгию, ОАЭ, Великобританию, Боснию и Герцеговину, Бразилию, Болгарию, Алжир, Эфиопию, Палестину, Индию, Ирак, Испанию, Израиль, Италию, Катар, Казахстан, Кыргызстан, Колумбию, Косово, Кувейт, Латвию, Ливан, Македонию, Египет, Непал и Пакистан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq təbii daş sərgisində iştirak edəcək

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