Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, Китай.

Как сообщает Report, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглы в интервью газете Global Times.

По его словам, в выставке примут участие более 30 азербайджанских компаний.

Он также сказал, что Азербайджан хочет увеличить экспорт в Китай, в частности, продовольствия и напитков: "Наши экспортеры оптимистично настроены в отношении китайского рынка".