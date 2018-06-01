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    Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан примет участие в I Международной выставке экспорта Китая, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, Китай.

    Как сообщает Report, об этом сказал торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглы в интервью газете Global Times.

    По его словам, в выставке примут участие более 30 азербайджанских компаний.

    Он также сказал, что Азербайджан хочет увеличить экспорт в Китай, в частности, продовольствия и напитков: "Наши экспортеры оптимистично настроены в отношении китайского рынка".

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