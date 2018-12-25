Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в I Международном кавказском экономическом форуме.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Форум пройдет осенью 2019 года в Ставропольском крае.

"Форум решили назвать кавказским, поскольку Кавказ, как я считаю, един ментально, хоть и разделен границами, это единый организм", - отметил С.Чеботарев, добавив, что участвовать в данном форуме предварительно выразили готовность страны Южного Кавказа - Азербайджан, Грузия и Армения.