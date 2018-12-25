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    Азербайджан примет участие в I Международном кавказском экономическом форуме

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в I Международном кавказском экономическом форуме.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

    Форум пройдет осенью 2019 года в Ставропольском крае.

    "Форум решили назвать кавказским, поскольку Кавказ, как я считаю, един ментально, хоть и разделен границами, это единый организм", - отметил С.Чеботарев, добавив, что участвовать в данном форуме предварительно выразили готовность страны Южного Кавказа - Азербайджан, Грузия и Армения. 

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