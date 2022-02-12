Азербайджан примет участие в выставке одежды в Турции

16-18 февраля Азербайджан примет участие на выставке готовой женской одежды "LifeStyle Türkiyə 2022" в Стамбуле.

16-18 февраля Азербайджан примет участие в выставке готовой женской одежды "LifeStyle Türkiyə 2022" в Стамбуле.

Об этом Report пишет со ссылкой на турецкие СМИ.

Мероприятие будет организовано Федеральным управлением выставок и конгрессов в выставочном центре в Стамбуле. На выставке будут представлены более 16 тыс. новых дизайнов и коллекций.

На выставке планируется собрать более 110 производителей, более 150 брендов и более 4,5 тыс. приглашенных из-за границы магазинов, бутиков и предприятий по оптовой торговле.

Выставка готовой женской одежды проводится в Турции в шестой раз.