О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан примет участие в выставке одежды в Турции

Азербайджан примет участие в выставке одежды в Турции 16-18 февраля Азербайджан примет участие на выставке готовой женской одежды "LifeStyle Türkiyə 2022" в Стамбуле.
Бизнес
12 февраля 2022 г. 10:06
Азербайджан примет участие в выставке одежды в Турции

16-18 февраля Азербайджан примет участие в выставке готовой женской одежды "LifeStyle Türkiyə 2022" в Стамбуле.

Об этом Report пишет со ссылкой на турецкие СМИ.

Мероприятие будет организовано Федеральным управлением выставок и конгрессов в выставочном центре в Стамбуле. На выставке будут представлены более 16 тыс. новых дизайнов и коллекций.

На выставке планируется собрать более 110 производителей, более 150 брендов и более 4,5 тыс. приглашенных из-за границы магазинов, бутиков и предприятий по оптовой торговле.

Выставка готовой женской одежды проводится в Турции в шестой раз.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan to attend fashion exhibition in Turkey 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə keçiriləcək geyim sərgisində iştirak edəcək

Другие новости из категории

Какое жилье в Баку трудно продать? 
Какое жилье в Баку трудно продать? 
11 февраля 2022 г. 18:13
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Посол Азербайджана в Турции встретится с местными бизнесменами
Посол Азербайджана в Турции встретится с местными бизнесменами
11 февраля 2022 г. 12:45
Азербайджан примет участие в мебельной выставке в Турции
Азербайджан примет участие в мебельной выставке в Турции
11 февраля 2022 г. 09:47
ООО «Азербайджанское издательство» зарегистрировано с капиталом в 4 млн манатов 
ООО «Азербайджанское издательство» зарегистрировано с капиталом в 4 млн манатов 
11 февраля 2022 г. 09:15
Уставный капитал Агентства по госрезервам составит 2,5 млн манатов
Уставный капитал Агентства по госрезервам составит 2,5 млн манатов
10 февраля 2022 г. 17:02
Азербайджан возобновил поставки кассовых аппаратов из Кореи
Азербайджан возобновил поставки кассовых аппаратов из Кореи
10 февраля 2022 г. 16:40
Азербайджан начал закупать эскалаторы из еще одной страны
Азербайджан начал закупать эскалаторы из еще одной страны
10 февраля 2022 г. 15:31
Финляндия возобновила поставку лифтов в Азербайджан
Финляндия возобновила поставку лифтов в Азербайджан
10 февраля 2022 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi