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Азербайджан примет участие на собрании GECF

Азербайджан примет участие на собрании GECF 23-25 октября в столице Египта, Каире, состоится 24-я встреча министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).
Бизнес
21 октября 2022 г. 16:46
Азербайджан примет участие на собрании GECF

23-25 октября в столице Египта, Каире, состоится 24-я встреча министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Report сообщает об этом со ссылкой на зарубежные СМИ,

В мероприятии примут участие 19 стран-членов, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Табаго, Венесуэла, Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, а также Перу и ОАЭ в качестве наблюдателей.

GECF был учрежден в 2001 году. Страны-члены GECF охватывают 72% мировых подтвержденных запасов природного газа, 43% газа, вынесенного на рынки, 55% экспорта по трубопроводу и 50% экспорта сжиженного природного газа (LNG).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan GECF-in toplantısında iştirak edəcək

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