Азербайджан примет участие на собрании GECF

23-25 октября в столице Египта, Каире, состоится 24-я встреча министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

23-25 октября в столице Египта, Каире, состоится 24-я встреча министров Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Report сообщает об этом со ссылкой на зарубежные СМИ,

В мероприятии примут участие 19 стран-членов, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Табаго, Венесуэла, Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, а также Перу и ОАЭ в качестве наблюдателей.

GECF был учрежден в 2001 году. Страны-члены GECF охватывают 72% мировых подтвержденных запасов природного газа, 43% газа, вынесенного на рынки, 55% экспорта по трубопроводу и 50% экспорта сжиженного природного газа (LNG).