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    ​Азербайджан примет новый законопроект об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах

    Данный закон направлен на защиту интересов Азербайджана и азербайджанского производителя

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан подготовил новый законопроект "Об антидемпинговых, компенсационных и защитных мерах".

    Как сообщает Report, обсуждение проекта в первом чтении состоится на запланированном на 12 февраля пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Данный закон направлен на защиту интересов Азербайджана и азербайджанского производителя, включает меры по предотвращению ущерба или его угрозы, наносимой демпинговым или субсидированным импортом местному производителю, а также регулирует правила внедрения антидемпинговых, компенсационных мер и специальных пошлин.  

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