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Азербайджан пригласил страны-члены ОЭС принять участие в проектах в Карабахе

Азербайджан пригласил страны-члены ОЭС принять участие в проектах в Карабахе Реализация новых проектов в освобожденном от оккупации Карабахском регионе является одной из основных задач, стоящих перед страной
Бизнес
26 ноября 2020 г. 12:51
Азербайджан пригласил страны-члены ОЭС принять участие в проектах в Карабахе

25 ноября состоялась церемония открытия 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

В мероприятии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие делегации государств-членов ОИС, представители специализированных институтов ОИС и различных международных организаций.

Глава азербайджанской делегации, министр экономики Микаил Джаббаров в своем выступлении подчеркнул важную роль ОЭС в решении проблем и улучшении благосостояния в исламском мире, отметил, что государства-члены сотрудничают через различные платформы, реализуются совместные проекты. Было отмечено, что Азербайджан участвует в специальной программе COMCEC в связи с пандемией COVID-19.

Говоря о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве Азербайджана со странами-членами ОЭС, М.Джаббаров подчеркнул, что за 10 месяцев этого года доля стран COMCEC во внешней торговле Азербайджана составила 22%, для дальнейшего расширения торговых связей важно расширение партнерских проектов между структурами ОЭС. Он отметил, что Исламский банк развития и Азербайджан успешно сотрудничают, до сих пор банк выделил на развитие различных сфер в нашей стране около 1 миллиарда долларов США.

М.Джаббаров подчеркнул, что реализация новых инфраструктурных и строительных проектов в освобожденном от оккупации Карабахском регионе является одной из основных задач, стоящих перед страной, будут созданы широкие возможности для инвестиций, пригласил страны-члены ОЭС к сотрудничеству в проектах, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İƏT-ə üzv ölkələri Qarabağdakı layihələrdə iştiraka dəvət edib

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