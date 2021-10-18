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Азербайджан пригласил катарских бизнесменов восстанавливать Карабах

Азербайджан пригласил катарских бизнесменов восстанавливать Карабах Сотрудничество между Азербайджаном и Катаром сегодня успешно продолжается.
Бизнес
18 октября 2021 г. 13:36
Азербайджан пригласил катарских бизнесменов восстанавливать Карабах

Сотрудничество между Азербайджаном и Катаром сегодня успешно продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров на очередном заседании Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара.

По его словам, в результате целенаправленной политики, проводимой главами государств, отношения между Катаром и Азербайджаном успешно развивались во многих направлениях, в том числе урегулирован визовый вопрос.

Министр отметил, что Азербайджанская армия в ходе 44-дневной войны освободила от оккупации территории, оккупированные Арменией в течение 30 лет: "Сегодня Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. В настоящее время на этих территориях ведутся восстановительные работы. Я приглашаю катарских бизнесменов принять участие в этом процессе".

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Версия на английском языке Azerbaijan invites Qatari businessmen to participate in restoration of liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qətər iş adamlarını azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə dəvət edib

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