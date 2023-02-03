Азербайджан пригласил итальянские компании к более активному сотрудничеству в бизнес-секторе

Азербайджан пригласил итальянские компании к более активному сотрудничеству в бизнес-секторе.

Азербайджан пригласил итальянские компании к более активному сотрудничеству в бизнес-секторе.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратином, находящимся в нашей стране для участия в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Министр экономики подчеркнул успешное развитие отношений между нашими странами, важную роль визитов и переговоров глав государств в укреплении партнерства. Было отмечено, что Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и торгово-экономическое сотрудничество между странами расширяется. Укрепление взаимной инвестиционной деятельности является одной из основных целей двусторонних отношений.

На встрече была представлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде Азербайджана, итальянские компании были приглашены к активному сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития экономических связей, сотрудничества в области энергетики, поощрения взаимных инвестиций, деятельности итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях.