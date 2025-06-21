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Азербайджан приглашает корейских производителей инвестировать в CЭЗ “Алят”

Азербайджан приглашает корейских производителей инвестировать в CЭЗ “Алят” Азербайджан заинтересован в привлечении корейских производителей в Свободную экономическую зону “Алят” (СЭЗ).
Бизнес
21 июня 2025 г. 10:05
Азербайджан приглашает корейских производителей инвестировать в CЭЗ “Алят”

Азербайджан заинтересован в привлечении корейских производителей в Свободную экономическую зону “Алят” (СЭЗ).

Как передает Report, об заявил в интервью изданию The Korea Herald председатель правления СЭЗ "Алят" Валех Алескеров в ходе визита в Сеул для презентации возможностей Свободной экономической зоны “Алят” и преференции для инвесторов.

Он отметил, что Азербайджан ищет корейских производителей, специализирующихся на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и ориентированной на экспорт.

“Азербайджан заинтересован в промышленном сотрудничестве с Южной Кореей и приглашает корейских производителей инвестировать в Алятскую свободную экономическую зону”, - заявил Алескеров.

Он отметил, что в рамках визита в Южную Корею провел ряд двусторонних встреч с представителями ведущих учреждений страны, включая Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям и Корейскую ассоциацию международной торговли. Переговоры были направлены на продвижение возможностей СЭЗ “Алят” и обсуждение перспектив сотрудничества.

“Эти организации проявили искренний интерес к зонам. Как я всегда говорю, мы готовы рассмотреть любые предложения, но приоритет отдадим инвесторам, которые привнесут инновационные технологии, будут соответствовать международным стандартам и будут стремиться к экспортно-ориентированному производству”, - сказал он.

По словам Алескерова, не менее 75% товаров, производимых в СЭЗ, должны экспортироваться за пределы Азербайджана: “Это требование призвано обеспечить конкурентоспособность зоны и избежать появления мелких предприятий, ориентированных исключительно на местный рынок”.

Алескеров добавил, что корейская промышленность, особенно в таких отраслях, как машиностроение, электроника, автомобилестроение и фармацевтика, соответствует стратегическим целям СЭЗ “Алят”.

"СЭЗ Алыт также предоставляет промышленные земельные участки с готовой инфраструктурой и инженерными коммуникациями, что позволяет реализовать проекты немедленно и с минимальными затратами", - сказал Алескеров.

Гюльнар Махмудова

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