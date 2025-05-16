Азербайджан представлен на выставке Russia Halal Expo 2025

Азербайджан представлен на выставке Russia Halal Expo 2025

Азербайджанская продукция при поддержке Министерства экономики и организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) представлена единым стендом Made in Azerbaijan на выставке Russia Halal Expo 2025 в Казани (Татарстан) в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZPROMO.

На выставке будут представлены кондитерские изделия, масла, сухофрукты, фруктовые соки, джемы, а также минеральные воды, произведенные азербайджанскими компаниями. Для посетителей будут организованы дегустации.

На стенде AZPROMO также представлена информация о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, перспективах развития бизнеса, а также о возможностях транзитной торговли и льготах, предоставляемых инвесторам.

Отметим, что стенд Азербайджана посетил глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.