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Азербайджан представлен на выставке Russia Halal Expo 2025

Азербайджан представлен на выставке Russia Halal Expo 2025 Азербайджан представлен на выставке Russia Halal Expo 2025
Бизнес
16 мая 2025 г. 17:33
Азербайджан представлен на выставке Russia Halal Expo 2025

Азербайджанская продукция при поддержке Министерства экономики и организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) представлена единым стендом Made in Azerbaijan на выставке Russia Halal Expo 2025 в Казани (Татарстан) в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZPROMO.

На выставке будут представлены кондитерские изделия, масла, сухофрукты, фруктовые соки, джемы, а также минеральные воды, произведенные азербайджанскими компаниями. Для посетителей будут организованы дегустации.

На стенде AZPROMO также представлена информация о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, перспективах развития бизнеса, а также о возможностях транзитной торговли и льготах, предоставляемых инвесторам.

Отметим, что стенд Азербайджана посетил глава Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan joins "Russia Halal Expo 2025" exhibition
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan "Russia Halal Expo 2025" sərgisində təmsil olunur

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