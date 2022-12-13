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Азербайджан представлен на "Всемирном форуме TRT"

Азербайджан представлен на "Всемирном форуме TRT" Азербайджан представлен в Стамбуле на "Всемирном форуме TRT" на тему "Между рецессией и стагфляцией: на перекрестке мировой экономики".
Бизнес
13 декабря 2022 г. 18:50
Азербайджан представлен на Всемирном форуме TRT

Азербайджан представлен в Стамбуле на "Всемирном форуме TRT" на тему "Между рецессией и стагфляцией: на перекрестке мировой экономики".

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев принял участие в панельных дискуссиях, организованных в Стамбуле в рамках "Всемирного форума TRT".

Ю.Абдуллаев обратил внимание на развитие экономики Азербайджана на фоне глобального продовольственного, финансового и энергетического кризисов, проинформировал о благоприятном инвестиционном климате, созданном в нашей стране, отметил положительную динамику в объеме прямых иностранных инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan "TRT Dünya Forumu"nda təmsil olunub

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