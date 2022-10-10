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Азербайджан представлен на VIII Евразийском антимонопольном форуме

Азербайджан представлен на VIII Евразийском антимонопольном форуме Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана была представлена на VIII Евразийском антимонопольном форуме, организованном Агентством по защите и развитию конкуренции и Центр
Бизнес
10 октября 2022 г. 16:00
Азербайджан представлен на VIII Евразийском антимонопольном форуме

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана была представлена на VIII Евразийском антимонопольном форуме, организованном Агентством по защите и развитию конкуренции и Центром развития и защиты конкурентной политики Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, Евразийской экономической комиссии, антимонопольных органов Содружества независимых государств и международных организаций.

Форум посвящен обсуждению таких вопросов как защита и поддержка конкуренции в меняющейся реальности, обеспечение конкуренции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan VIII Avrasiya Antiinhisar Forumunda təmsil olunub

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