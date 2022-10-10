Азербайджан представлен на VIII Евразийском антимонопольном форуме

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана была представлена на VIII Евразийском антимонопольном форуме, организованном Агентством по защите и развитию конкуренции и Центр

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана была представлена на VIII Евразийском антимонопольном форуме, организованном Агентством по защите и развитию конкуренции и Центром развития и защиты конкурентной политики Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, Евразийской экономической комиссии, антимонопольных органов Содружества независимых государств и международных организаций.

Форум посвящен обсуждению таких вопросов как защита и поддержка конкуренции в меняющейся реальности, обеспечение конкуренции.