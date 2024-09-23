Азербайджан представлен на мероприятии "Сотрудничество глобальных мозговых центров" в США

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы принимает участие в "Саммите будущего" ООН в Нью-Йорке (США).

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вусал Гасымлы принимает участие в "Саммите будущего" ООН в Нью-Йорке (США).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК, в рамках саммита он принял участие в качестве докладчика в мероприятии "Сотрудничество глобальных мозговых центров" .

На мероприятии состоялись важные обсуждения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, и COP30, которая пройдет в 2025 году в Бразилии.

В докладе В.Гасымлы затронул глобальные вызовы в решении экологических проблем, экономические и политические реформы, а также вопросы, связанные с целями устойчивого развития.

Представители ведущих глобальных мозговых центров выразили намерение принять участие в мероприятии, которое проведут Азиатский банк развития и ЦАЭРК в рамках COP29 в Азербайджане.