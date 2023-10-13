О нас

Азербайджан представлен на конференции Ассоциации налоговых органов исламских стран

Азербайджан представлен на конференции Ассоциации налоговых органов исламских стран В Стамбуле состоялась 18-я ежегодная техническая конференция Ассоциации налоговых органов исламских стран (ATAIC) на тему "Налогообложение в цифровой экономике".
Бизнес
13 октября 2023 г. 13:55
Азербайджан представлен на конференции Ассоциации налоговых органов исламских стран

В Стамбуле состоялась 18-я ежегодная техническая конференция Ассоциации налоговых органов исламских стран (ATAIC) на тему "Налогообложение в цифровой экономике".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, Азербайджан, участвовавший в мероприятии в статусе страны-наблюдателя, представила делегация во главе с начальником службы Орханом Назарли.

На церемонии открытия конференции выступили заместитель министра финансов Турции Исмаил Ильхан Хатипоглу, главный исполнительный директор Совета по внутренним доходам Малайзии Датук Др. Мохд Низом Саири и глава Главного управления доходами Турции Бекир Байрактар.

В рамках мероприятия были проведены сессии на тему формирования среды цифровизации экономики, основных особенностей цифровой экономики, регулирования вопросов налогообложения. На сессиях обсуждались вопросы создания нормативов регулирования цифровой среды в экономике, вызовы для налоговых систем в условиях устойчивого роста доли цифровой экономики и пр.

Перспективы расширения двустороннего сотрудничества были обсуждены на встрече главы Государственной налоговой службы Азербайджана Орхана Назарли с руководителем Главного управления доходами Турции Бекиром Байрактаром. Отмечено, что на фоне укрепления торгово-экономических связей между странами расширяется сотрудничество в налоговой сфере, партнерство в экономической сфере способствует успешной реализации совместных инициатив.

На встрече была рассмотрена деятельность совместной рабочей группы, созданной между Государственной налоговой службой и Управлением доходами Турции, и возможности укрепления связей между налоговыми органами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at conference of Association of Tax Authorities of Islamic Countries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İslam Ölkələrinin Vergi Orqanları Assosiasiyasının konfransında təmsil olunub

Самое читаемое

Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки
S&P огласило ожидания по ценам на нефть и влияние на инфляцию и ставки
7 октября 2023 г. 11:05
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi