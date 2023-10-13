Азербайджан представлен на конференции Ассоциации налоговых органов исламских стран

В Стамбуле состоялась 18-я ежегодная техническая конференция Ассоциации налоговых органов исламских стран (ATAIC) на тему "Налогообложение в цифровой экономике".

В Стамбуле состоялась 18-я ежегодная техническая конференция Ассоциации налоговых органов исламских стран (ATAIC) на тему "Налогообложение в цифровой экономике".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, Азербайджан, участвовавший в мероприятии в статусе страны-наблюдателя, представила делегация во главе с начальником службы Орханом Назарли.

На церемонии открытия конференции выступили заместитель министра финансов Турции Исмаил Ильхан Хатипоглу, главный исполнительный директор Совета по внутренним доходам Малайзии Датук Др. Мохд Низом Саири и глава Главного управления доходами Турции Бекир Байрактар.

В рамках мероприятия были проведены сессии на тему формирования среды цифровизации экономики, основных особенностей цифровой экономики, регулирования вопросов налогообложения. На сессиях обсуждались вопросы создания нормативов регулирования цифровой среды в экономике, вызовы для налоговых систем в условиях устойчивого роста доли цифровой экономики и пр.

Перспективы расширения двустороннего сотрудничества были обсуждены на встрече главы Государственной налоговой службы Азербайджана Орхана Назарли с руководителем Главного управления доходами Турции Бекиром Байрактаром. Отмечено, что на фоне укрепления торгово-экономических связей между странами расширяется сотрудничество в налоговой сфере, партнерство в экономической сфере способствует успешной реализации совместных инициатив.

На встрече была рассмотрена деятельность совместной рабочей группы, созданной между Государственной налоговой службой и Управлением доходами Турции, и возможности укрепления связей между налоговыми органами.