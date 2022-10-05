Азербайджан представлен на II Каспийском экономическом форуме в Москве

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме в столице России, Москве.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме в столице России, Москве.

Как передает Report, об этом сообщили сам министр.

"Азербайджан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества между прикаспийскими странами. На форуме мы обсудили направления деятельности, вытекающие из глобальных вызовов по климатической политике. Вместе с коллегами мы подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества между прикаспийскими странами, внедрения новых концепций”, - отметил он.