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Азербайджан представлен на II Каспийском экономическом форуме в Москве

Азербайджан представлен на II Каспийском экономическом форуме в Москве Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме в столице России, Москве.
Бизнес
5 октября 2022 г. 15:17
Азербайджан представлен на II Каспийском экономическом форуме в Москве

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме в столице России, Москве.

Как передает Report, об этом сообщили сам министр.

"Азербайджан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества между прикаспийскими странами. На форуме мы обсудили направления деятельности, вытекающие из глобальных вызовов по климатической политике. Вместе с коллегами мы подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества между прикаспийскими странами, внедрения новых концепций”, - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at 2nd Caspian Economic Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan II Xəzər İqtisadi Forumunda təmsil olunub

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