Азербайджан представлен на форуме молодых сотрудников налоговых органов СНГ

Делегация из молодых сотрудников Государственной налоговой службы и победителей конкурса "Путь к успеху" в рамках Координационного совета руководителей налоговых служб стран-участниц СНГ приняла участие в форуме молодых сотрудников налоговых органов в российском Владивостоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В ходе мероприятия были проведены "круглые столы" по темам "Карьерный путь" и "Будущее налогового органа", а также подготовлен проект календаря совместных мероприятий на 2024-2025 годы. В рамках пятидневного форума участники решали командные задания, слушали лекции и обменивались знаниями в воркшопах.