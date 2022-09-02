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Азербайджан представлен на деловом мероприятии в Турции

Азербайджан представлен на деловом мероприятии в Турции Сегодня в Турции начинает работу 91-я Измирская международная выставка (IEF).
Бизнес
2 сентября 2022 г. 13:08
Азербайджан представлен на деловом мероприятии в Турции

Сегодня в Турции начинает работу 91-я Измирская международная выставка (IEF).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках выставки, которая продлится до 11 сентября, прошли 8-е Измирские деловые дни.

Азербайджан на мероприятии представляли заместитель министра экономики Самед Баширли и заведующий сектором анализа и регулирования отдела тарифно-ценовой политики Министерства экономики Канан Мамишов. Они присоединились к мероприятию онлайн.

Помимо Азербайджана, в Измирских деловых днях приняли участие официальные лица из Венгрии, Индонезии, Кыргызстана, Мексики, Молдовы, Палестины, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Чили и Италии.

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Версия на английском языке Azerbaijan represented at business event in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə keçirilmiş işgüzar tədbirdə təmsil olunub

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