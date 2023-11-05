Азербайджан представлен на 6-й Китайской международной импортной выставке

Шестое Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Шестое Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Как передает Report, на выставке, площадь которой составляет около 367 тысяч кв. м, будут представлены более 3400 экспонентов и 394 тысяч профессиональных посетителей. Более сотни топ-менеджеров компаний из списка Fortune 500 и ведущих предприятий отрасли приехали в Китай для участия в CIIE.

Выставка примет гостей из 154 стран, регионов и международных организаций. Около 70 государств, в том числе и Азербайджан, представят национальные экспозиции. Среди экспонентов выставки 64 являются странами-партнерами "Одного пояса, одного пути".

В рамках ЭКСПО пройдет "Выставка достижений, посвященная 10-летию строительства пилотной зоны свободной торговли Китая" на тему "Новые достижения китайской модернизации открывают новые возможности для мира". На выставке централизованно представлено свыше 400 новых товаров, технологий и услуг. Площадь выставочных зон, посвященных передовым научно-техническим достижениям в области энергетики, низкоуглеродистости, искусственного интеллекта, а также потребительских товаров, увеличится на 30% по сравнению с предыдущими ЭКСПО.

В выставке принимает участие делегация в составе руководителей государственных учреждений под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева.