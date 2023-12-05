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Азербайджан представлен на 39-м заседании COMCEC

Азербайджан представлен на 39-м заседании COMCEC Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов принял участие в 39-м заседании Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) в Стамбуле, Турция.
Бизнес
5 декабря 2023 г. 14:09
Азербайджан представлен на 39-м заседании COMCEC

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов принял участие в 39-м заседании Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) в Стамбуле, Турция.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

Согласно информации, на заседании обсуждены вопросы совершенствования сотрудничества между странами организации в сфере электронной торговли, а также финансов, транспорта, цифровизации, частного сектора, сельского хозяйства, туризма и др.

С.Мамедов подчеркнул, что наша страна придает большое значение развитию партнерства со странами ОИС.

COMCEC, созданная в 1981 году на 3-ем Саммите ОИС в Мекке, является основной платформой для многостороннего экономического и торгового сотрудничества. COMCEC - один из 4 постоянных комитетов ОИС, имеет 6 отраслевых рабочих групп (торговля, финансы, транспорт и связь, сельское хозяйство, туризм и сокращение бедности).

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at 39th COMCEC session
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