Азербайджан представит в ООН очередной добровольный национальный обзор

Азербайджан планирует в 2024 году представить в ООН очередной добровольный национальный обзор по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). В связи с этим в Экономический и Социальный Совет ООН уже подано обращение.

Азербайджан планирует в 2024 году представить в ООН очередной добровольный национальный обзор по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). В связи с этим в Экономический и Социальный Совет ООН уже подано обращение.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на заседании Совместного руководящего комитета по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы" (ПРООН).

По его словам, в процессе подготовки этого обзора будет продолжено эффективное сотрудничество с ООН.

"Полагаю, тот факт, что наша страна является первой в регионе и одной из 10 стран мира, представивших три добровольных национальных обзора в Политический форум высокого уровня ООН, является показателем значимости, придаваемой взятым по ЦУР обязательствам", - отметил С.Мамедов.

Замминистра подчеркнул, что после присоединения Азербайджана к Повестке дня в области Целей устойчивого развития на период до 2030 года, более 40 госпрограмм, стратегий и планов деятельности были интегрированы в ЦУР, процесс адаптации проектов продолжается: "Особо отмечу, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года были утверждены национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года и определены пять национальных приоритетов. Реализация этих приоритетов положительно скажется на достижении поставленных целей. Также утверждена "Стратегия социально-экономического развития в 2022-2026 гг.". На новом этапе стратегического развития Азербайджана поставлены такие цели, как усиление конкурентоспособности, инновационной направленности и финансовой устойчивости нашей национальной экономики, активизация драйверов устойчивого экономического роста, превращение страны в пространство "зеленой" энергии, оздоровление окружающей среды и быстрая реинтеграция освобожденных территорий".