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Азербайджан проведет "роуд-шоу" в Турции с целью пропаганды возможностей промпарков и СЭЗ

Азербайджан проведет "роуд-шоу" в Турции с целью пропаганды возможностей промпарков и СЭЗ Азербайджан планирует до конца текущего года провести "роуд-шоу" в Турции с целью пропаганды возможностей промышленных парков и свободных экономических зон.
Бизнес
25 июля 2023 г. 18:24
Азербайджан проведет роуд-шоу в Турции с целью пропаганды возможностей промпарков и СЭЗ

Азербайджан планирует до конца текущего года провести "роуд-шоу" в Турции с целью пропаганды возможностей промышленных парков и свободных экономических зон.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции Кемаль Кологлу.

По его словам, "роуд-шоу", которое планируется организовать с высоким уровнем участия, пройдет в городах Стамбул и Измир.

"Мы возлагаем на это мероприятие большие надежды. На него будут приглашены турецкие бизнесмены, которые могли бы сделать большие инвестиции, и они получат возможность встретиться непосредственно с министрами" - сказал К.Кологлу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə sənaye parklarının imkanlarını “roadshow”da təqdim edəcək

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