Азербайджан предложил привлечь страны SPECA к международным и региональным транспортным коридорам

Ввиду того, что большинство стран-членов Специальной программы для экономик стран Центральной Азии (SPECA) не имеют выхода к открытому морю, участие в международных и региональных транспортных коридорах имеет важное значение для повышения эффективности их

Ввиду того, что большинство стран-членов Специальной программы для экономик стран Центральной Азии (SPECA) не имеют выхода к открытому морю, участие в международных и региональных транспортных коридорах имеет важное значение для повышения эффективности их экономик.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в Женеве (Швейцария) на встрече министров государств-участников SPECA с руководителями специализированных структур ООН и представителями неправительственных организаций.

Министр подчеркнул важность использования потенциала региональных транспортно-транзитных маршрутов: ”Наши страны, выступающие за создание широкой экономической полосы на историческом Шелковом пути, гарантируют эффективную организацию транзитных перевозок по различным направлениям".

Было отмечено, что в последние годы Азербайджан вложил крупные инвестиции в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе в строительство современной железнодорожной сети, морских портов, обширной сети автомобильных дорог. Освобождение оккупированных территорий страны дало новый импульс развитию региональных транспортных и логистических маршрутов.