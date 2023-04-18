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Азербайджан предложил привлечь страны SPECA к международным и региональным транспортным коридорам

Азербайджан предложил привлечь страны SPECA к международным и региональным транспортным коридорам Ввиду того, что большинство стран-членов Специальной программы для экономик стран Центральной Азии (SPECA) не имеют выхода к открытому морю, участие в международных и региональных транспортных коридорах имеет важное значение для повышения эффективности их
Бизнес
18 апреля 2023 г. 14:55
Азербайджан предложил привлечь страны SPECA к международным и региональным транспортным коридорам

Ввиду того, что большинство стран-членов Специальной программы для экономик стран Центральной Азии (SPECA) не имеют выхода к открытому морю, участие в международных и региональных транспортных коридорах имеет важное значение для повышения эффективности их экономик.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в Женеве (Швейцария) на встрече министров государств-участников SPECA с руководителями специализированных структур ООН и представителями неправительственных организаций.

Министр подчеркнул важность использования потенциала региональных транспортно-транзитных маршрутов: ”Наши страны, выступающие за создание широкой экономической полосы на историческом Шелковом пути, гарантируют эффективную организацию транзитных перевозок по различным направлениям".

Было отмечено, что в последние годы Азербайджан вложил крупные инвестиции в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе в строительство современной железнодорожной сети, морских портов, обширной сети автомобильных дорог. Освобождение оккупированных территорий страны дало новый импульс развитию региональных транспортных и логистических маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan SPECA ölkələrinin beynəlxalq və regional nəqliyyat dəhlizlərinə cəlb olunmasını təklif edib

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