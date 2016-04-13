​Азербайджан предлагает Израилю создание совместных фармацевтических предприятий

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев принял чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Дана Става. Как сообщили Report в пресс-службе министерства экономики, в ходе встречи министр подчеркнул развитие азербайджано-израильских отношений: "В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 37 израильских компаний, которые также принимают участие в тендерах. Ненефтяной сектор является приоритетным направлением экономики страны. Существуют широкие возможности для сотрудничества в сфере здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, ИКТ, туризма, экспорта ненефтяной продукции".

Ш.Мустафаев отметил заинтересованность Азербайджана в производстве фармацевтической продукции и наличие возможностей для создания совместных предприятий в этой сфере: "Для осуществления рациональной деятельности зарубежными компаниями, в том числе, предпринимателями Израиля созданы благоприятные условия в промышленных парках Азербайджана. Я приглашаю израильские компании в Азербайджан для ознакомления с потенциалом ненефтяного сектора страны и изучения возможностей сотрудничества".

Д.Став, в свою очередь, подчеркнул, что израильские компании проявляют интерес различным отраслям экономики, в том числе, фармацевтике, транспорту, телекоммуникациям, ирригации.

В ходе встречи затронуты другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.