Азербайджан повысил статус комиссии по вступлению в ВТО

Государственную комиссию по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

Государственную комиссию по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), ранее эти обязанности были возложены на министра экономики.

По информации, после длительного перерыва переговоры со странами-членами ВТО ожидается, что будут возобновлены в сентябре 2021 года. Последние переговоры на двустороннем уровне были проведены в декабре 2019 года, а в 2020 году из-за пандемии они были приостановлены.

Между тем, в рамках проекта технического содействия Европейского союза Азербайджану во вступлении в ВТО для молодых чиновников в Университете ADA будет организована летняя школа.

Напомним, что Азербайджан ведет переговоры по четырем основным направлениям – по товарам (тарифы на сельскохозяйственную и промышленную продукцию), в сфере торговли услугами, усовершенствования законодательства (приведения его в соответствии с требованиями ВТО) и поддержки сельского хозяйства (субсидирование).

До пандемии по предложению секретариата ВТО Азербайджан проводил переговоры по вступлению страны в эту организацию на двусторонней основе. До тех пор встреча азербайджанской делегации с рабочей группой ВТО сопровождалась, как двусторонними переговорами со странами-членами организации, так и многосторонними переговорами по сельскому хозяйству.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров с порядка 20 странами. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Отметим, что Азербайджан за последнее время осуществил целый ряд реформ, в том числе принял 12 стратегических дорожных карт для развития экономики, внес изменения в регулирование сферы торговли, в системе импортных таможенных тарифов, усовершенствовал торговую и логистическую инфраструктуру. Ожидается, что реализация дорожных карт будет служить основой для успешного присоединения Азербайджана к ВТО. Соответственно, только после получения предварительных результатов от проводимых в стране экономических реформ, что ожидалось до 2020 года, возможна было говорить об интенсификации переговоров и завершения процесса вступления Азербайджана в ВТО. Однако пандемия COVID-19 внесла свою лепту не только в социально-экономическую жизнь страны, но и всего мира.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.