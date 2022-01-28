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Азербайджан потратил на импорт автомобилей почти 1 млрд манатов

Азербайджан потратил на импорт автомобилей почти 1 млрд манатов В 2021 году в Азербайджан было импортировано 91 194 автомобилей различного назначения на сумму 935,2 млн долларов США
Бизнес
28 января 2022 г. 14:42
Азербайджан потратил на импорт автомобилей почти 1 млрд манатов

В 2021 году в Азербайджан было импортировано 91 194 автомобиля различного назначения на сумму 935,2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 69,7 % и 44,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, вырос на 2,7% и составил 266 единиц (41,2 млн долларов), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей вырос на 71,4 %, до 85 191 единиц (780,5 млн долларов).

Из этих автомобилей 12 936 (76,6 млн долларов) являются гибридными транспортными средствами, а 160 (3,5 млн долларов) электромобилями. Импорт первых вырос в 2,5 раза, вторых сократился на 4,2%.

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Версия на английском языке Azerbaijan spends about $1B on car import in 2021
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il avtomobil idxalına 1 milyard dollara yaxın pul xərcləyib

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