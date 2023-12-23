Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс. штук

Вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук ввезена в Россию.
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"21 декабря через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Напомним, что первая партия яиц из Азербайджана была ввезена в Россию в количестве 612 тыс. штук 19 декабря.