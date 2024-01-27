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Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц Азербайджан в субботу поставил в РФ очередную партию пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук.
Бизнес
27 января 2024 г. 23:04
Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Азербайджан в субботу поставил в РФ очередную партию пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор, 27 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

По прибытию груза на СВХ был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

"По состоянию на 27 января в Россию из Азербайджана ввезено 5,2 млн шт. пищевых яиц", - отмечает ведомство.

Азербайджан начал экспорт пищевых яиц в РФ 19 декабря 2023 года.

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