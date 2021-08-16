Азербайджан попал в ТОП-10 в списке главных потребителей российского меда

РФ в Азербайджан поставили 23 тонны меда, что на 432% больше показателя 5 месяцев 2020 года

В январе-мае 2021 года Азербайджан занял 9 место в списке главных потребителей российского меда.

Как передает Report со ссылкой на "Сибирское информационное агентство", за этот период из РФ в Азербайджан поставили 23 тонны меда, что на 432% больше показателя 5 месяцев 2020 года.

Всего за январь-май Россия экспортировала меда на 1 443 тонны (рост за год в два раза), а число направлений выросло с 17 до 31.

Основными потребителями российского меда стали страны бывшего СССР, чей удельный вес в общем объеме экспорта увеличился с 41% до 53%, а сами поставки выросли на 159%, до 755 тонн.

Главным потребителем меда из России в отчетный период стали Казахстан (364 тонн, рост на 123%), Китай (323 тонны, рост на 6%) и Беларусь (248 тонн, рост на 106%).

«В бывших советских республиках не первый год наблюдается гибель пчёл, что наносит удар не только по объёму производимого мёда, но и по его ассортименту. Историческая схожесть вкусовых предпочтений с российскими потребителями и низкозатратная логистика из-за географической близости делают именно российский мёд наиболее привлекательным с точки зрения импорта. Также Россия может предложить широко известные и востребованные региональные бренды мёда, которых в указанных странах нет», – комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Предпосылками увеличения экспорта мёда из России по новым направлениям стало снижение курса рубля и нарушение найма сезонных рабочих из-за антиковидных ограничений в ряде стран, что привело к снижению собственного производства мёда.

Так, самые большие темпы роста импорта российского мёда показал Европейский Союз, который увеличил свою долю в экспорте российского мёда с 2% до 15% за год. Во многом это стало результатом начала экспорта в Польшу (141 тонна) и Германию (21 тонна), сильное увеличение отмечено в Чехии (+153% до 42 тонн). Три страны вошли в первую десятку импортёров мёда из России.

«В случае Европейского Союза факторами наращивания поставок стало активное использование мёда взамен сахара и тренд на здоровое питание. Эти факторы были усилены восприятием мёда как натурального лечебного средства. Особенно перспективным видится выход на рынок Германии – это крупнейший европейский импортёр мёда. В год среднее потребление мёда в Германии составляет порядка 1 килограмма и собственных производственных мощностей стране не хватает. Поэтому поставки из России нужны не только для расширения ассортимента, но и для удовлетворения спроса в целом», – рассказывает Андрей Дальнов.