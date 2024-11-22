Азербайджан получил высший рейтинговый балл compliant

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) присвоила Азербайджану высший рейтинговый балл "compliant" (соответствует стандартам).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) присвоила Азербайджану высший рейтинговый балл "compliant" (соответствует стандартам).

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе (ГНС), этот рейтинг отражает высокий уровень прозрачности азербайджанской налоговой системы и ее соответствие международным стандартам.

С момента вступления в Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях в 2013 году Азербайджан активно участвовал в оценочных процессах. По итогам последнего этапа, охватывающего 2016–2024 годы, страна продемонстрировала высокий уровень прозрачности в обмене информацией, что было подтверждено визитом экспертов форума и анализом законодательной базы, практик регистрации юридических лиц, подачи налоговых деклараций и хранения бухгалтерской документации.

В ГНС отметили, что с 2019 года подобные оценки стали более углубленными, и Азербайджан стал пятой страной, получившей высший балл "compliant". Этот результат подчеркивает прозрачность налоговой системы страны, ее соответствие международным стандартам и высокий уровень доверия к Азербайджану со стороны мирового сообщества.