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    Cтраны ЕС инвестировали в ненефтяной сектор Азербайджана 3 млрд долларов

    За последние 10 лет инвестиции стран ЕС составляют 46% от общего объема инвестиций в Азербайджан

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Европейская комиссия готовят "Соглашение о стратегическом партнерстве". Европейский союз (ЕС) уже уполномочил Европейскую комиссию провести переговоры.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайджан.

    По его словам, за последние 10 лет инвестиции стран ЕС составляют 46% от общего объема инвестиций в Азербайджан: "Только в ненефтяной сектор инвестировано 3 млрд долларов, что означает 35% от общего инвестиционного портфеля".

    Министр также отметил, что по проекту "Шахдениз" завершено 93% работ: "Завершено 72% работ по проекту расширения Южно-Кавказского трубопровода, более 70% - по TANAP, 42% - по TAP".

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