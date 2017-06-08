Cтраны ЕС инвестировали в ненефтяной сектор Азербайджана 3 млрд долларов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Европейская комиссия готовят "Соглашение о стратегическом партнерстве". Европейский союз (ЕС) уже уполномочил Европейскую комиссию провести переговоры.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайджан.

По его словам, за последние 10 лет инвестиции стран ЕС составляют 46% от общего объема инвестиций в Азербайджан: "Только в ненефтяной сектор инвестировано 3 млрд долларов, что означает 35% от общего инвестиционного портфеля".

Министр также отметил, что по проекту "Шахдениз" завершено 93% работ: "Завершено 72% работ по проекту расширения Южно-Кавказского трубопровода, более 70% - по TANAP, 42% - по TAP".