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Азербайджан подпишет меморандум с Ираном в связи с поездками граждан в Нахчыван

Азербайджан подпишет меморандум с Ираном в связи с поездками граждан в Нахчыван Азербайджан подпишет с Ираном меморандум о взаимопонимании в связи с поездками граждан страны в Нахчыван с использованием иранской территории.
Бизнес
10 марта 2022 г. 10:24
Азербайджан подпишет меморандум с Ираном в связи с поездками граждан в Нахчыван

Азербайджан подпишет с Ираном меморандум о взаимопонимании в связи с поездками граждан страны в Нахчыван с использованием иранской территории.

Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Касими перед отъездом в Баку для участия в 15-м заседании азербайджано-иранской Межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится завтра.

"Этот документ позволит гражданам Азербайджан пользоваться иранской территорией для поездок в Нахчыван. Кроме того, в ходе визита будет обсужден ряд проектов, согласованных Азербайджаном и Ираном, а также сотрудничество в энергетическом, сельскохозяйственном и промышленном секторах. Будет достигнута договоренность о расширении деятельности компании Iran Khodro в Азербайджане", - сказал Касими.

Иранский министр отметил, что в ходе его визита в Азербайджан будут подписаны меморандумы и в других областях.

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