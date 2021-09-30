Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями на разработку рудных месторождений
Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями на разработку рудных месторожденийАзербайджан подписал ряд соглашений с турецкими компаниями на разведку и эксплуатацию трех рудных месторождений.
Азербайджан подписал ряд соглашений с турецкими компаниями на разведку и эксплуатацию трех рудных месторождений.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Микаил Джаббаров.
Как передает Report, речь идет о месторождениях "Гашгачай", "Эльбайдаш" и "Агдуздаг". Контракты подписаны с турецкими компаниями Eti Bakır и Artvin Maden, входящими в Cengiz Holding.
"Верим, что этот значимый шаг сыграет важную роль в запуске промышленного производства на освобожденных от оккупации территориях, а также в изучении и введении в оборот месторождений с высоким потенциалом, чем способствует ускорению экономической интеграции региона", - написал министр.