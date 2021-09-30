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Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями на разработку рудных месторождений

Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями на разработку рудных месторождений Азербайджан подписал ряд соглашений с турецкими компаниями на разведку и эксплуатацию трех рудных месторождений.
Бизнес
30 сентября 2021 г. 19:43
Азербайджан подписал соглашения с турецкими компаниями на разработку рудных месторождений

Азербайджан подписал ряд соглашений с турецкими компаниями на разведку и эксплуатацию трех рудных месторождений.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Микаил Джаббаров.

Как передает Report, речь идет о месторождениях "Гашгачай", "Эльбайдаш" и "Агдуздаг". Контракты подписаны с турецкими компаниями Eti Bakır и Artvin Maden, входящими в Cengiz Holding.

"Верим, что этот значимый шаг сыграет важную роль в запуске промышленного производства на освобожденных от оккупации территориях, а также в изучении и введении в оборот месторождений с высоким потенциалом, чем способствует ускорению экономической интеграции региона", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan awards contracts to Turkish companies over developing ore deposits
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 3 filiz yatağının işlənməsi ilə bağlı Türkiyə şirkətlərilə müqavilə bağlanılıb

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