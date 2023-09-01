Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем

Министерство экономики Азербайджана и Национальная комиссия по развитию и реформам Китая подписали рамочное соглашение об усилении производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества.

Министерство экономики Азербайджана и Национальная комиссия по развитию и реформам Китая подписали рамочное соглашение об усилении производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что соглашение было подписано на встрече с председателем Национальной комиссии Китая по развитию и реформам Чжуном Шаньцзе. По его словам, реализация соглашения будет способствовать укреплению двусторонних экономических связей и укреплению сотрудничества в инвестиционной сфере.

"На встрече с Шаньцзе мы поделились мнениями об инициативах, реализуемых в направлении развития азербайджано-китайских экономических отношений, участии нашей страны в проекте “Один пояс, один путь”, поощрении взаимных инвестиций и укреплении сотрудничества", - сказал М.Джаббаров.

Напомним, что делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в настоящее время находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланированы церемония открытия Торгового Дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.