О нас

Азербайджан подписал с турецкими компаниями соглашение об эксплуатации 5 ГЭС в Карабахе

Азербайджан подписал с турецкими компаниями соглашение об эксплуатации 5 ГЭС в Карабахе ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" подписала с двумя турецкими компаниями Договор о совместном участии, подразумевающий совместное восстановление и эксплуатацию пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачынском районах.
Бизнес
27 декабря 2023 г. 15:57
Азербайджан подписал с турецкими компаниями соглашение об эксплуатации 5 ГЭС в Карабахе

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" подписала с двумя турецкими компаниями соглашение, подразумевающее восстановление и эксплуатацию пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

По его словам, договор, подписанный с Demirören Yatırım Holding и ООО Arges Energy Team, является очередным проектом, нацеленным на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Азербайджан стремится к 2030 году получать 30% электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и сократить выбросы парниковых газов. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Наряду с созданием новых рабочих мест он поможет ускорить процесс "Большого возвращения", обеспечить устойчивое экономическое развитие на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs Joint Participation Agreement with Turkish companies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə şirkətləri ilə Birgə İştirak Müqaviləsi imzalayıb

Самое важное

Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi