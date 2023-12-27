Азербайджан подписал с турецкими компаниями соглашение об эксплуатации 5 ГЭС в Карабахе

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" подписала с двумя турецкими компаниями Договор о совместном участии, подразумевающий совместное восстановление и эксплуатацию пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" подписала с двумя турецкими компаниями соглашение, подразумевающее восстановление и эксплуатацию пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

По его словам, договор, подписанный с Demirören Yatırım Holding и ООО Arges Energy Team, является очередным проектом, нацеленным на создание зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Азербайджан стремится к 2030 году получать 30% электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и сократить выбросы парниковых газов. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Наряду с созданием новых рабочих мест он поможет ускорить процесс "Большого возвращения", обеспечить устойчивое экономическое развитие на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении.