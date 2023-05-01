Азербайджан подписал с тремя европейскими странами меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации

Азербайджан подписал с Сербией, Грецией и Великобританией меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации.
Report сообщает об этом со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.
Представители Азербайджанского аккредитационного центра при Госслужбе посетили столицу Сербии Белград. В рамках визита делегация приняла участие в 48-м заседании Совета по многосторонним соглашениям (MAC) Европейского сотрудничества по аккредитации.
В рамках визита были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанским аккредитационным центром и аккредитационным органом Сербии, Греческой системой аккредитации и Службой аккредитации Великобритании.