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Азербайджан подписал с тремя европейскими странами меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации

Азербайджан подписал с тремя европейскими странами меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации Азербайджан подписал с Сербией, Грецией и Великобританией меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации.
Бизнес
1 мая 2023 г. 11:25
Азербайджан подписал с тремя европейскими странами меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации

Азербайджан подписал с Сербией, Грецией и Великобританией меморандумы о взаимопонимании в сфере аккредитации.

Report сообщает об этом со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Представители Азербайджанского аккредитационного центра при Госслужбе посетили столицу Сербии Белград. В рамках визита делегация приняла участие в 48-м заседании Совета по многосторонним соглашениям (MAC) Европейского сотрудничества по аккредитации.

В рамках визита были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанским аккредитационным центром и аккредитационным органом Сербии, Греческой системой аккредитации и Службой аккредитации Великобритании.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan inks accreditation MoUs with three European countries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan 3 Avropa ölkəsi ilə akkreditasiya sahəsində Anlaşma Memorandumları imzalayıb

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