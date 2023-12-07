Азербайджан подписал меморандум о сотрудничестве с Молдовой

В Кишиневе подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Инвестиционным агентством Молдовы.

В Кишиневе подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Инвестиционным агентством Молдовы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Документ был подписан по итогам 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой.

Меморандум предусматривает расширение взаимного сотрудничества для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.