Азербайджан подписал меморандум о сотрудничестве с Молдовой

В Кишиневе подписан Меморандум о сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Инвестиционным агентством Молдовы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Документ был подписан по итогам 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой.
Меморандум предусматривает расширение взаимного сотрудничества для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.