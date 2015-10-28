​Азербайджан поднялся на 17 позиций в отчете Doing Business

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В отчете Всемирного банка (ВБ) "Doing Business 2016", отражающем оценку условий ведения бизнеса, Азербайджан улучшил свои позиции на 17 строчек - с 80-й до 63-й ступени.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, в отчете проведена оценка условий ведения бизнеса в 189 странах.

В отчете особо отмечаются реформы в сфере улучшения условий ведения бизнеса по трем категориям - "начало бизнеса", "получение разрешений на строительство" и "защита интересов малых инвесторов".

Позиции Азербайджана по многим категориям улучшились. Так, в категории "начало бизнеса" Азербайджан поднялся на 5 строчек, "получение разрешений на строительство" - 36 строчек, "защита интересов малых инвесторов" - 15 строчек, "подключение к сетям электроснабжения" - 49 строчек, "ведение внешней торговли" - 72 строчки и т.д.

В отчете Азербайджан занимает 7-е место среди 189 стран по показателю "начало бизнеса", 22-е - "регистрация имущества", 34-е - "уплата налогов", 36-е - "защита интересов малых инвесторов", 40-е - "обеспечение выполнения контрактов".

Наряду с этим, в отчете "Doing Business 2016" Азербайджан стал одной из 24 стран мира, проведшей 3 и более реформы.

По показателю "начало бизнеса" страна вошла в первую десятку стран благодаря упрощению регистрации бизнеса. В отчете Азербайджан отмечается как страна, имеющая наилучший опыт, наряду с такими странами как Германия, Швеция, Эстония, Словакия. В качестве примера показаны реформы относительно принятия "Кодекса по градостроительству и строительству", внедрения принципа "единого окна" при получении разрешений на строительство и др.