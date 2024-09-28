Азербайджан поднялся на 15-ое место по бизнес-среде в Глобальном инновационном индексе

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Всемирная организация интеллектуальной собственности ООН (ВОИС) опубликовала 17-й Глобальный инновационный индекс (ГИИ), охватывающий экономику 133 стран.

Как сообщает Report, индекс составлен на основе порядка 80 индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности.

Данные индикаторы включают также показатели развития законодательства, науки и образования, рынка, бизнеса, инфраструктуры и т.д.

Рейтинг ГИИ 2024 состоит из 7 групп индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: "инновационные ресурсы" (innovation inputs) и "инновационные результаты" (innovation outputs).

Субиндексы "инновационные ресурсы" (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса) и "инновационные результаты" (распространение знаний и технологий, результаты креативной деятельности) отражают инновационные элементы экономик стран и фактические результаты инновационной деятельности.

Лидером ГИИ-2024 является Швейцария. В первую пятерку по индексу входят Швеция, США, Сингапур и Великобритания. В десятку наиболее инновационных стран входят также Корея, Финляндия, Нидерланды, Германия и Дания. Китай занимает 11-е место в рейтинге.

В ГИИ 2024 Азербайджан занимает 95-е место.

По индикатору "институты" индекса Азербайджан находится на 51-м месте по показателям, оценивающим эффективность правительства, качество регулирования и политическую стабильность.

Согласно индексу, Азербайджан продвинулся на две позиции (15-е место) по субиндикатору "бизнес-среда", что является показателем благоприятной среды для инноваций и развития бизнеса в стране. Азербайджан также продвинулся на 3 позиции (19-е место) в субиндикаторе "стабильность политики бизнеса", опередив многие государства региона.

По индикатору "развитие бизнеса" Азербайджан занимает 67-е место.

В сотрудничестве между университетами и индустрией по показателям науки, исследований и развития (30-е место), развития кластеров (29-е место) Азербайджан лидирует на Южном Кавказе. Эти показатели отражают сильное взаимодействие между научным и частным секторами, что важно для стимулирования исследований и инноваций. Правительство поощряет создание промышленных кластеров и сотрудничество в области науки, исследований и развития, что является ключевым элементом повестки дня Азербайджана до 2030 года.

Как видно из отчета, проводимые в Азербайджане реформы оказали положительное влияние на бизнес и инвестиционную среду.

Азербайджан улучшил позиции в субиндикаторе "патент" (50-е место) по индикатору "Знания и технологические результаты". По мнению экспертов ГИИ, по этому важному показателю инновационной деятельности страна улучшила позиции на 13 мест. Данный результат является самым высоким в регионе Южного Кавказа.

Кроме того, Азербайджан поднялся на 15 позиций по сравнению с прошлым годом и занял 72-е место по числу патентов, поданных через Договор о патентной кооперации (PCT), и 49-е место - по числу патентов на полезные модели.

В субиндикаторе "рост производительности труда" Азербайджан поднялся на 34 позиции и занял 28-е место. Это стало возможным благодаря внедрению передовых технологий в промышленности и производстве, развитию интеллектуального труда, повышению квалификации работников и другим подобным мерам.

Азербайджан также продвинулся на 17 позиций и занял 49-е место в субиндикаторе "товарные знаки" индикатора "результаты креативной деятельности", опередив многие страны региона.

По индикатору "человеческий капитал и наука" Азербайджан занимает 94-е место, но достигнут значительный прогресс в образовании, особенно в соотношении студентов и преподавателей (20-е место) и государственных инвестициях в образование (53-е место). Кроме того, Азербайджан занимает 45-е место по количеству выпускников в области науки и инженерии. Эта позиция указывает на сильную базу технических возможностей, необходимых для управления инновациями, особенно в таких секторах, как технологии, исследования и инженерия.

Улучшение позиций Азербайджана по числу корпоративных инвесторов, ориентированных на исследования и разработки (41-е место), показывает, что корпоративные инвестиции в исследования и разработки стали важной частью инновационной экосистемы страны.

Реформы в секторе образования и инвестиции в человеческий капитал уже дают положительные результаты. Тем не менее, необходимо еще более усилить сотрудничество между образованием и промышленностью.

Учитывая общие показатели индикаторов "результаты креативной деятельности", "инфраструктура" и "развитие рынка" эксперты ГИИ считают, что в центре внимания должны оставаться вопросы привлечения венчурного капитала в страну, увеличения экспорта высоких технологий и повышения доступности кредитов для частного сектора.

В индексе указывается, что в Азербайджане улучшается бизнес-среда и создается сильная инновационная база. На этом фоне актуализируется применение механизмов финансирования для стартапов и высокотехнологичных секторов, увеличение коммерциализации и передачи технологий, усиление механизмов, превращающих исследования в экономические результаты, продолжение поддержки цифровой инфраструктуры, высокотехнологичной промышленности и инноваций.