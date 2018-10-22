Азербайджан поддерживает идею проведения форума женщин-предпринимателей прикаспийских стран

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Первый форум женщин-предпринимателей из прикаспийских стран планируют провести в Астрахани в апреле 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила координатор женского предпринимательства Астраханской области Ирина Брынцева после форума женского предпринимательства "Астрахань-Азербайджан".

"Азербайджанская сторона уже дала согласие, они готовы стать нашим стратегическим партнером по привлечению соседних стран и создать даже некое объединение - союз женщин Каспия, которых объединяет бизнес", - сказала И.Брынцева.

По ее словам, объединение женщин-предпринимателей Каспия и международный форум помогут наладить обмен информацией и будут способствовать развитию торговых отношений и привлечению инвестиций в экономики регионов.

"Экономика женского бизнеса такова, что работа на экспорт составляет всего 5%, хотя потенциал огромный. Международный форум будет способствовать развитию сотрудничества. Идея форума поддержана на уровне нашего руководства региона, и мы планируем, что первый форум пройдет уже в апреле 2019 года", - добавила координатор.

Отметим, что форум женского предпринимательства "Астрахань-Азербайджан", в котором участвует около 350 человек, начал свою работу сегодня и пройдет в течение двух дней. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, экспертные сессии, презентация бизнес-проектов женщин-предпринимателей Астраханской области.