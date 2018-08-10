Азербайджан почти втрое увеличил импорт автомобилей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года в Азербайджан ввезено 11 700 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 7 232 единицы или в 2,6 раза.

Среди ввозимых в страну автомобилей 69 единиц или 0,6% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 10 402 или 88,9% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 157 или 9,9% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 72 или 0,6% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, увеличилось на 37,8% или 42 единицы, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - в 2,75 раза или на 6 611 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 638 единицы или в 2,2 раза, моторных транспортных средств специального назначения - на 53,2% или 25 единиц.