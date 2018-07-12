Азербайджан почти втрое увеличил импорт автомобилей

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года в Азербайджан ввезено 9 588 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 6 105 единиц или в 2,75 раза.

Среди ввозимых в страну автомобилей 60 единиц или 0,6% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 8 485 или 88,5% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 978 или 10,2% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 65 или 0,7% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, увеличилось на 9,1% или 5 единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, - в 2,9 раза или на 5 514 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, – на 562 единицы или в 2,35 раза, моторных транспортных средств специального назначения - на 58,5% или 24 единицы.