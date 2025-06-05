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Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае

Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае
Бизнес
5 июня 2025 г. 16:16
Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае

Азербайджан рассматривает возможность расширения своего коммерческого присутствия в Китае за счет открытия новых торговых домов и винных бутиков.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на полях Азербайджано-китайского форума экономического и торгового сотрудничества.

"В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения. При наличии спроса мы готовы открыть дополнительные торговые дома и винные магазины на территории КНР", - отметил глава AZPROMO в беседе с журналистами.

По словам Абдуллаева, сейчас в Китае действует около 10 азербайджанских торговых домов и винных бутиков.

"Наиболее перспективным регионом для расширения азербайджанского экспорта является провинция Гуандун - вторая по величине экономика Китая с ВВП около 2 трлн долларов. Товарооборот между Азербайджаном и Гуандуном уже превысил 100 млн долларов в год", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to open new trading houses and wine boutiques in China
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çində yeni ticarət və şərab evləri aça bilər

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