Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае

Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае

Азербайджан рассматривает возможность расширения своего коммерческого присутствия в Китае за счет открытия новых торговых домов и винных бутиков.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на полях Азербайджано-китайского форума экономического и торгового сотрудничества.

"В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения. При наличии спроса мы готовы открыть дополнительные торговые дома и винные магазины на территории КНР", - отметил глава AZPROMO в беседе с журналистами.

По словам Абдуллаева, сейчас в Китае действует около 10 азербайджанских торговых домов и винных бутиков.

"Наиболее перспективным регионом для расширения азербайджанского экспорта является провинция Гуандун - вторая по величине экономика Китая с ВВП около 2 трлн долларов. Товарооборот между Азербайджаном и Гуандуном уже превысил 100 млн долларов в год", - добавил он.