Азербайджан озвучил приоритеты развития партнерства с Японией

Применение технологий цифровой экономики и четвертой промышленной революции между Азербайджаном и Японией, развитие партнерства в энергетической и других сферах являются одними из приоритетных вопросов.
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Стороны рассмотрели основные направления двустороннего делового партнерства, усиление диалога между азербайджанскими и японскими компаниями, возможности сотрудничества в области инвестиций и налогообложения в рамках CОР29.
На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Японией.