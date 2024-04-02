Азербайджан озвучил приоритеты развития партнерства с Японией

Применение технологий цифровой экономики и четвертой промышленной революции между Азербайджаном и Японией, развитие партнерства в энергетической и других сферах являются одними из приоритетных вопросов.

Применение технологий цифровой экономики и четвертой промышленной революции между Азербайджаном и Японией, развитие партнерства в энергетической и других сферах являются одними из приоритетных вопросов.

Как сообщает Report , об этом было отмечено на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабэ.

Стороны рассмотрели основные направления двустороннего делового партнерства, усиление диалога между азербайджанскими и японскими компаниями, возможности сотрудничества в области инвестиций и налогообложения в рамках CОР29.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Японией.