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Азербайджан озвучил приоритеты развития партнерства с Японией

Азербайджан озвучил приоритеты развития партнерства с Японией Применение технологий цифровой экономики и четвертой промышленной революции между Азербайджаном и Японией, развитие партнерства в энергетической и других сферах являются одними из приоритетных вопросов.
Бизнес
2 апреля 2024 г. 22:19
Азербайджан озвучил приоритеты развития партнерства с Японией

Применение технологий цифровой экономики и четвертой промышленной революции между Азербайджаном и Японией, развитие партнерства в энергетической и других сферах являются одними из приоритетных вопросов.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Кацуей Ватанабэ.

Стороны рассмотрели основные направления двустороннего делового партнерства, усиление диалога между азербайджанскими и японскими компаниями, возможности сотрудничества в области инвестиций и налогообложения в рамках CОР29.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Японией.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discloses development priorities of partnership with Japan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Yaponiya ilə tərəfdaşlığın inkişaf prioritetlərini açıqlayıb

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