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Азербайджан ознакомился с реформами Грузии в налоговой сфере

Азербайджан ознакомился с реформами Грузии в налоговой сфере Делегация во главе с начальником Главного управления обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Эльчином Мамедовым посетила Грузию.
Бизнес
12 мая 2022 г. 13:14
Азербайджан ознакомился с реформами Грузии в налоговой сфере

Делегация во главе с начальником Главного управления обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Эльчином Мамедовым посетила Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках визита делегация провела встречу в Службе доходов министерства финансов Грузии.

На встрече членам делегации представили презентацию о реформах, проведенных в Службе доходов. Стороны обсудили регистрацию налогоплательщиков, использование электронных услуг, проверку деклараций и другие вопросы.

Было отмечено, что имеются все возможности для более активного сотрудничества между представителями бизнес-секторов двух стран.

После встречи представители Государственной налоговой службы посетили центр обслуживания по тбилисскому району Ваке-Сабуртало, на месте ознакомились с процедурами регистрации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Gürcüstanın vergilər sahəsində apardığı islahatlarla tanış olub

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